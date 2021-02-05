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Председатель ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов

Экс-глава ЦИК стал судьей Конституционного суда

ЦИК РУз
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210205/15944028/Eks-glava-TsIK-stal-sudey-Konstitutsionnogo-suda.html

Кандидатура Мирза-Улугбека Абдусаломова была утверждена в ходе двенадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В столице начало работу двенадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба высшего органа госвласти.

Во время мероприятия Мирза-Улугбек Абдусаломов был утвержден на должность судьи Конституционого суда. До назначения он работал председателем Центральной избирательной комиссии на протяжении 16 лет. 

Таким образом, досрочно завершены полномочия судьи Конституционного суда Узбекистана Миралимова Бахтиера Дехконбоевича.

Ранее на пост зампредседателя Верховного суда – председателя Судебной коллегии по гражданским делам был избран Турахуджаев Халилилло Собиржонович.




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