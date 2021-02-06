В Узбекистане школьники закинули ноги на парты во время урока — как их наказали

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана прокомментировали видео с тремя парами ног на школьных партах. Ролик ранее распространился в соцсетях и вызвал бурные дискуссии.
МНО установило личность хулиганов — ими оказались девятиклассники школы №77 Самаркандской области.
Молодых людей и их родителей вызвали на собрание с участием членов комиссии по делам несовершеннолетних.
Однако этим дело не кончилось. Семьи хулиганов были оштрафованы в соответствии со статьей 47 ("Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей") КоАО РУз.
В МНО решили в очередной раз напомнить родителям, что те несут ответственность за поведение своих детей. Школа — святое место, а учитель — человек, которого необходимо уважать, подчеркнули в министерстве.