16:56 06 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Пустой класс

В Узбекистане школьники закинули ноги на парты во время урока — как их наказали

© Flickr / Clemens v. Vogelsang
Общество
Получить короткую ссылку
114361
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210206/15949864/V-Uzbekistane-troe-shkolnikov-zakinuli-nogi-na-party-vo-vremya-uroka--kak-ih-nakazali.html

Видео, на котором "красуются" три пары кед, ранее распространилось в соцсетях. Ролик разозлил интернет-пользователей.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана прокомментировали видео с тремя парами ног на школьных партах. Ролик ранее распространился в соцсетях и вызвал бурные дискуссии.

МНО установило личность хулиганов — ими оказались девятиклассники школы №77 Самаркандской области.

Молодых людей и их родителей вызвали на собрание с участием членов комиссии по делам несовершеннолетних. 

Танзила Нарбаева
Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Нарбаева призвала родителей не "нападать" на учителей
Родители извинились за то, что допустили пробелы в воспитании сыновей. Мальчики раскаялись в своем некрасивом поступке.

Однако этим дело не кончилось. Семьи хулиганов были оштрафованы в соответствии со статьей 47 ("Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей") КоАО РУз.

В МНО решили в очередной раз напомнить родителям, что те несут ответственность за поведение своих детей. Школа — святое место, а учитель — человек, которого необходимо уважать, подчеркнули в министерстве.

Теги:
штраф, Министерство народного образования Узбекистана, воспитание, школьники, Школа



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Счастье на трех лапах: как живут собаки-инвалиды в приюте Таиланда - фото
Без цифровизации придется вернуть таможню: Мишустин об общем товарном рынке ЕАЭС
Что несет угрозу суверенитетам стран ЕАЭС — мнение Мишустина
Потребительская корзина
Сыт, здоров, ухожен: сколько денег нужно узбекистанцу для комфортной жизни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться