Журналистам запретили вести съемку на бухарском рынке

Представитель руководства рынка выхватил у сотрудников СМИ микрофон и телефон, на который велась съемка.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Бухарские журналисты пытались провести соцопрос на центральном рынке города, но руководство администрации базара помешало работе СМИ, явившись на место и грубо прервав съемочный процесс.

Однако в соцсети все же попали кадры, на которых неизвестный требует от журналиста и оператора показать разрешение на съемку, отказавшись при этом предъявить свое удостоверение.

Руководство издания обратилось за поддержкой в АИМК, призвав к поиску справедливого разрешения ситуации.

В АИМК прокомментировали инцидент, назвав его инцидент неприемлемым вмешательством в работу СМИ.

"АИМК в рамках своих полномочий изучило данную ситуацию и для дачи правовой оценки действиям сторон обратилось в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и хокимият Бухарской области", - говорится в сообщении структуры.

В ответ в администрации рынка обещали провести расследование произошедшего и сообщить о его результатах.