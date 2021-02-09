Иран с весны планирует запустить чартерные авиарейсы в Ташкент и Бухару

В Ташкенте состоялись переговоры между руководством Минтранса Узбекистана и представителями иранской авиакомпании "Iran Aseman Airlines". Стороны обсудили возможности организации чартерных и регулярных рейсов уже в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. "Iran Aseman Airlines" намерена с марта начать полеты по маршрутам Ташкент — Тегеран и Тегеран — Бухара. Пока речь идет о чартерных рейсах, но в дальнейшем планируется запустить регулярное авиасообщение и расширить географию.

Переговоры состоялись в Министерстве транспорта Узбекистана, куда прибыла иранская делегация во главе с заместителем председателя по коммерческим вопросам иранской авиакомпании Асадом, а также при участии исполнительного директора туристической компании "Persian Gulf Tourism" М.Рахманифар.

Первые полеты между столицами Узбекистана и Ирана, а также из Тегерана в Бухару могут начаться в марте. Узбекская сторона инициативу партнеров поддерживает, указывая на новые возможности для иностранных авиаперевозчиков, приходящих на местный рынок. В частности, для авиакомпаний, занимающихся паломническим туризмом, предоставляются скидки на обслуживание в аэропортах Узбекистана.

В перспективе Иран намерен расширить географию полетов и наладить регулярное воздушное сообщение с городами республики.