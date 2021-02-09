23:54 09 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Самолет авиакомпании Iran Aseman Airlines

Иран с весны планирует запустить чартерные авиарейсы в Ташкент и Бухару

Официальный Telegram-канал авиакомпании "Iran Aseman Airlines"
Общество
Получить короткую ссылку
252 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/09/15970397.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210209/15970371/Iran-s-vesny-planiruet-zapustit-charternye-aviareysy-v-Tashkent-i-Bukharu.html

В Ташкенте состоялись переговоры между руководством Минтранса Узбекистана и представителями иранской авиакомпании "Iran Aseman Airlines". Стороны обсудили возможности организации чартерных и регулярных рейсов уже в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. "Iran Aseman Airlines" намерена с марта начать полеты по маршрутам Ташкент — Тегеран и Тегеран — Бухара. Пока речь идет о чартерных рейсах, но в дальнейшем планируется запустить регулярное авиасообщение и расширить географию. 

Переговоры состоялись в Министерстве транспорта Узбекистана, куда прибыла иранская делегация во главе с заместителем председателя по коммерческим вопросам иранской авиакомпании Асадом, а также при участии исполнительного директора туристической компании "Persian Gulf Tourism" М.Рахманифар.

© Sputnik / Константин Михальчевский
Зиёрат-туризм: иностранным авиакомпаниям в РУз предоставят скидку до 50%
Первые полеты между столицами Узбекистана и Ирана, а также из Тегерана в Бухару могут начаться в марте. Узбекская сторона инициативу партнеров поддерживает, указывая на новые возможности для иностранных авиаперевозчиков, приходящих на местный рынок. В частности, для авиакомпаний, занимающихся паломническим туризмом, предоставляются скидки на обслуживание в аэропортах Узбекистана.

В перспективе Иран намерен расширить географию полетов и наладить регулярное воздушное сообщение с городами республики.

Теги:
авиация, Узбекистан, Иран



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Невесты из Пакистана: свадебный модный показ - фотолента
Панно на станции Алишер Навои
Жемчужина ташкентского метро: самая поэтичная станция Алишер Навои — видео
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться