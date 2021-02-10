В Консульском отделе посольства РФ объяснили, как записаться на прием

В диппредствительстве напомнили, что при записи для оформления гражданства детям нужно вносить только данные о ребенке. Записывать родителей не нужно.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Консульском отделе посольства России в Узбекистане оповестили граждан о возобновлении электронной очереди для записи на прием по данной ссылке. И сразу предупредили, что записаться онлайн можно только для оформления гражданства РФ детям до 14 лет по заявлению родителя-россиянина и недееспособным лицам, а также для проверки наличия гражданства России.

Раньше, чтобы обратиться по этим вопросам, нужно было написать письмо на электронную почту Консульского отдела.

Полная информация о этих услугах размещена на сайте посольства в разделе "Консульские услуги".

В диппредствительстве напомнили, что при записи для оформления гражданства детям нужно вносить только данные о ребенке. Записывать родителей не нужно.

Перевод документов на гражданство, дача согласия второго родителя-иностранца производится в день записи.

В Консульском отделе призвали к ответственности и в случае невозможности прийти на прием в день записи, удалить ее на сайте, чтобы выбранное время освободилось для других посетителей.