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Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание

В Консульском отделе посольства РФ объяснили, как записаться на прием

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210210/15974216/V-Konsulskom-otdele-posolstva-RF-obyasnili-kak-zapisatsya-na-priem.html

В диппредствительстве напомнили, что при записи для оформления гражданства детям нужно вносить только данные о ребенке. Записывать родителей не нужно.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Консульском отделе посольства России в Узбекистане оповестили граждан о возобновлении электронной очереди для записи на прием по данной ссылке. И сразу предупредили, что записаться онлайн можно только для оформления гражданства РФ детям до 14 лет по заявлению родителя-россиянина и недееспособным лицам, а также для проверки наличия гражданства России.

Раньше, чтобы обратиться по этим вопросам, нужно было написать письмо на электронную почту Консульского отдела.

Полная информация о этих услугах размещена на сайте посольства в разделе "Консульские услуги".

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Когда домой: Консульский отдел посольства РФ в Узбекистане сообщил даты

В диппредствительстве напомнили, что при записи для оформления гражданства детям нужно вносить только данные о ребенке. Записывать родителей не нужно.

Перевод документов на гражданство, дача согласия второго родителя-иностранца производится в день записи.

В Консульском отделе призвали к ответственности и в случае невозможности прийти на прием в день записи, удалить ее на сайте, чтобы выбранное время освободилось для других посетителей.

Теги:
гражданство, Узбекистан, Россия



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