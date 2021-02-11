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Директор Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Акбар Ризаев

В Общественном фонде поддержки национальных СМИ новый директор

Пресс-служба Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
Общество
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Бывший начальника Управления информационно-аналитического обеспечения Агентства информации и массовых коммуникаций Акбар Ризаев возглавил Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. У Общественного фонда поддержки и развития национальных СМИ новый директор — им стал Акбар Ризаев, ранее работавший в АИМК при Администрации президента.

О кадровом назначении сообщает официальный Telegram-канал фонда. Разиев уже приступил к своим обязанностям.

Ранее этот пост занимала Александра Колисниченко, проработавшая в этом качестве около полугода — с июля 2020-го.

Основная цель организации — создание равных условий для СМИ на медиарынке республики, их дальнейшее развитие и помощь в реализации прав журналистов и блогеров. В состав Попечительского совета Фонда в качестве заместителя председателя входит старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

Теги:
назначения, фонд, СМИ, Узбекистан



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