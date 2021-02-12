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В Фергане у женщины украли волосы на 44 млн сумов

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210212/15985685/V-Fergane-u-zhenschiny-ukrali-volosy-na-44-mln-sumov.html

Сговорившись между собой, трое жителей совершили организованный грабеж - они вошли в дом и забрали четыре мешка с волосами.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Фергане произошла необычная кража. Группа из трех человек ворвалась на земельный участок к гражданке и демонстративно отобрала у нее 70 кг волос на сумму 44 100 000 сумов, сообщили в пресс-службе УВД Ферганской области. После совершения преступления, грабители скрылись.

Контрабанда золота
Пресс-служба Министерства Финансов РА
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По данному факту Следственный отдел при УКД ОВД Ферганы возбудил уголовное дело по статье "Грабеж" Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

В Кыргызстане живет местная "Рапунцель", о которой мы рассказывали несколько лет назад. Перестала стричь волосы она в 12 лет. Сейчас их длина более 160 см, что чуть меньше собственного роста девушки.

Теги:
МВД Узбекистана, волосы, Кража, Фергана



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