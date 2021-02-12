В Фергане у женщины украли волосы на 44 млн сумов

Сговорившись между собой, трое жителей совершили организованный грабеж - они вошли в дом и забрали четыре мешка с волосами.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Фергане произошла необычная кража. Группа из трех человек ворвалась на земельный участок к гражданке и демонстративно отобрала у нее 70 кг волос на сумму 44 100 000 сумов, сообщили в пресс-службе УВД Ферганской области. После совершения преступления, грабители скрылись.

По данному факту Следственный отдел при УКД ОВД Ферганы возбудил уголовное дело по статье "Грабеж" Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

В Кыргызстане живет местная "Рапунцель", о которой мы рассказывали несколько лет назад. Перестала стричь волосы она в 12 лет. Сейчас их длина более 160 см, что чуть меньше собственного роста девушки.