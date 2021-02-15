Двустороннее движение будет организовано по одной стороне проезжей части. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. В Ташкенте временно перекрыли движение на одном из участков улицы Фаргона йули, сообщают в хокимияте.

"Проезжую часть возле бывшей фабрики УзБУМ перекрыли. Движение ограничено из-за ремонтных работ", - говорится в информации.

Хокимият Ташкента В Ташкенте частично перекрыли одну из улиц

Известно, что это произошло из-за ремонтных работ, которые будут проводиться в течение 3 дней. Двустороннее движение будет организовано по одной стороне проезжей части.