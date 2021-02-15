Общество 13:33 15.02.2021 (обновлено 13:43 15.02.2021) Получить короткую ссылку 64 0 0
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Двустороннее движение будет организовано по одной стороне проезжей части. Подробности читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. В Ташкенте временно перекрыли движение на одном из участков улицы Фаргона йули, сообщают в хокимияте.
"Проезжую часть возле бывшей фабрики УзБУМ перекрыли. Движение ограничено из-за ремонтных работ", - говорится в информации.
Хокимият Ташкента
В Ташкенте частично перекрыли одну из улиц
Известно, что это произошло из-за ремонтных работ, которые будут проводиться в течение 3 дней. Двустороннее движение будет организовано по одной стороне проезжей части.