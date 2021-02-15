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В Ташкенте частично перекрыли одну из улиц

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210215/16001575/V-Tashkente-chastichno-perekryli-odnu-iz-ulits.html

Двустороннее движение будет организовано по одной стороне проезжей части. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. В Ташкенте временно перекрыли движение на одном из участков улицы Фаргона йули, сообщают в хокимияте.

"Проезжую часть возле бывшей фабрики УзБУМ перекрыли. Движение ограничено из-за ремонтных работ", - говорится в информации.

В Ташкенте частично перекрыли одну из улиц
Хокимият Ташкента
В Ташкенте частично перекрыли одну из улиц

Известно, что это произошло из-за ремонтных работ, которые будут проводиться в течение 3 дней. Двустороннее движение будет организовано по одной стороне проезжей части.

Теги:
перекрытие движения, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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