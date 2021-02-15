Есть ли смысл вакцинироваться, если переболел COVID-19 — доктор Комаровский

Ранее стали известны "побочки" прививки от коронавируса. Врачи сразу же предупреждают: в этих симптомах ничего страшного нет и паниковать не надо. Нужно всего лишь выпить таблетку парацетамола.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Известный телеведущий, врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил, как поступать гражданам, которые перенесли коронавирус.

Специалист ответил на один из самых частых вопросов: нужно ли прививаться тем, кто уже переболел COVID-19?

"На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел. Нет необходимости обследовать человека до начала вакцинации, то есть, проверять наличие антител не имеет смысла", — отметил Комаровский.

По его словам, прививка не окажется негативного эффекта на организм переболевшего человека.

Последствия будут, скорее, обратные, убежден Комаровский.

"Однозначно на сегодня известно, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни. Если вы точно знаете, что уже переболели, то отказ от вакцинации может иметь только одну причину: вы свою дозу вакцины готовы отдать тому, кому она сейчас нужнее", — продолжил врач.

Он отметил, что если после выздоровления от COVID-19 прошло больше полугода, то альтруизм здесь ни к чему.

Свою дозу определенно не стоит никому отдавать, что нужно делать — так это прививаться, считает Комаровский.

Ранее стали известны вероятные симптомы, которые могут появиться после прививки: это высокая температура (38 градусов), слабость, сонливость, ломота, озноб.

Однако паниковать не стоит, считают эксперты. Нужно просто выпить таблетку парацетамола.