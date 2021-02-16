В Узбекистане подешевела тонировка авто? Ответ ГУБДД

В социальных сетях в понедельник распространилась информация о снижении цен на тонировку в республике.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Главном управлении безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД Узбекистана прокомментировали сообщения о снижении стоимости тонировки автомобилей.

Информация ранее распространилась в соцсетях. В ведомстве назвали ее ложной.

Жителям республики напомнили, что разрешение на тонировку задних боковых стекол автомобилей (категории M1, N1 и N2) для физических лиц стоит 5 БРВ, для юридических — 10 БРВ, для юрлиц других стран — 20 БРВ.

Стоимость тонировки передних и задних боковых стекол составляет 50 БРВ для физических и юридических лиц, 80 БРВ — для юрлиц других стран.

Все эти числа прописаны в постановлении Кабмина от 18 июля 2018 года.

"Требования данного постановления в настоящее время действуют. Сообщения, распространяемые в соцсетях, являются необоснованной информацией", — говорится в публикации.

Гражданам напомнили об ответственности за распространение необоснованной и ложной информации.