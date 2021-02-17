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Член Сената Олий Мажлиса Узбекистана, председатель правления АО Узбекгидроэнерго Абдугани Сангинов

Абдугани Сангинова наградили за вклад в развитие гидроэнергетики ЦА

Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Общество
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В Ташкенте в среду стартовал пятый Ежегодный международный конгресс и выставка "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий".

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Председателя правления АО "Узбекгидроэнерго" Абдугани Сангинова наградили за вклад в развитие гидроэнергетики Узбекистана и Центральной Азии, сообщает корреспондент Sputnik

Награду за Сангинова принял первый заместитель председателя правления АО "Узбекгидроэнерго" Бекзод Амирсаидов.

Пятый Ежегодный международный конгресс и выставка Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий
Пресс-служба АО "Узбекгидроэнерго"
Пятый Ежегодный международный конгресс и выставка "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий"

В Ташкенте в среду стартовал пятый Ежегодный международный конгресс и выставка "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий". Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики Узбекистана. АО "Узбекгидроэнерго" — стратегический партнер конгресса.

Предыдущее мероприятие состоялось в Бишкеке 19-20 февраля 2020 года.

Теги:
награда, Узбекистан, Узбекгидроэнерго, Абдугани Сангинов



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