Абдугани Сангинова наградили за вклад в развитие гидроэнергетики ЦА

В Ташкенте в среду стартовал пятый Ежегодный международный конгресс и выставка "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий".

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Председателя правления АО "Узбекгидроэнерго" Абдугани Сангинова наградили за вклад в развитие гидроэнергетики Узбекистана и Центральной Азии, сообщает корреспондент Sputnik.

Награду за Сангинова принял первый заместитель председателя правления АО "Узбекгидроэнерго" Бекзод Амирсаидов.

Пресс-служба АО "Узбекгидроэнерго" Пятый Ежегодный международный конгресс и выставка "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий"

В Ташкенте в среду стартовал пятый Ежегодный международный конгресс и выставка "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий". Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики Узбекистана. АО "Узбекгидроэнерго" — стратегический партнер конгресса.

Предыдущее мероприятие состоялось в Бишкеке 19-20 февраля 2020 года.