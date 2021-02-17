Налоговики "объявили войну" фирмам-обналичкам — кто проиграет?

По данным ГНК, только по Ташкенту 74 предприятия, признав неправомерный зачет, добровольно осуществили перерасчет средств на 4,6 миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. На пресс-конференции, состоявшейся в Агентстве по информации и массовым коммуникациям, представители Государственного налогового комитета рассказали, почему ограничивается деятельность фирм–однодневок.

Что незаконного в действиях таких компаний?

Фирмы-обналички не продают товар и не оказывают услуги, а обналичивают денежные средства и оформляют фиктивные документы.

К примеру, с одного счета-фактуры на 100 миллионов сумов можно незаконно заработать 15 миллионов, в то время как добросовестный предприниматель для получения такого дохода должен потратить месяц или более своего труда.

Кроме того, после оформления фиктивных счетов-фактур при уплате налога на добавленную стоимость такие фирмы относят суммы НДС к зачету.

Таким образом, уменьшается сумма налога к оплате, в результате чего наносится ущерб госбюджету.

Механизм борьбы с незаконными фирмами

Изучив зарубежный опыт, ГНК внедрил механизм ограничения деятельности фирм-обналичек.

В частности, был создан реестр сомнительных контрагентов из 396 предприятий, выявленных в результате риск-анализа.

Кроме того, был сформирован список из 10 тысяч компаний, которые пользовались услугами фирм-обналичек.

Для возмещения сумм НДС, не уплаченных в бюджет, в персональные кабинеты 396 сомнительных компаний и почти 10 тысячам их бизнес-партнеров были направлены соответствующие уведомления с последующим выставлением инкассовых поручений в течение 5 дней.

Камеральная проверка дает возможность перепроверить сделки

Решением ГНК с 17 февраля временно отозваны до 1 марта 2021 года инкассовые поручения, размещенные на банковских счетах 2 960 компаний с незначительным уровнем риска сомнительных операций с предприятиями-однодневками.

Компаниям, включенными в реестр сомнительных контрагентов, дали возможность обратиться в ГНК для прохождения камеральной проверки с целью повторного изучения сделок.

В случае положительного заключения, обеспечить отзыв инкассового поручения и возврат средств, ранее выявленных, как уменьшенных.

Что показал анализ

Предварительные результаты налогового контроля 57 предприятий, подавших обращения 16 февраля:

в 52 компаниях выявлен факт осуществления фиктивных сделок;

в 1 предприятии осуществление фиктивных сделок не нашло своего подтверждения, в связи с чем запущена процедура оперативного возврата взысканных средств;

в 4 организациях неправомерный зачет нашел подтверждение лишь частично.

Это говорит об эффективности деятельности налоговых органов.

По данным ГНК, в одной только столице 74 компании, признав неправомерный зачет, добровольно осуществили перерасчет средств на крупную сумму — 4,6 миллиарда сумов.