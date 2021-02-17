Налоговики "объявили войну" фирмам-обналичкам — кто проиграет?

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. На пресс-конференции, состоявшейся в Агентстве по информации и массовым коммуникациям, представители Государственного налогового комитета рассказали, почему ограничивается деятельность фирм–однодневок.
Что незаконного в действиях таких компаний?
Фирмы-обналички не продают товар и не оказывают услуги, а обналичивают денежные средства и оформляют фиктивные документы.
К примеру, с одного счета-фактуры на 100 миллионов сумов можно незаконно заработать 15 миллионов, в то время как добросовестный предприниматель для получения такого дохода должен потратить месяц или более своего труда.
Кроме того, после оформления фиктивных счетов-фактур при уплате налога на добавленную стоимость такие фирмы относят суммы НДС к зачету.
Таким образом, уменьшается сумма налога к оплате, в результате чего наносится ущерб госбюджету.
Механизм борьбы с незаконными фирмами
Изучив зарубежный опыт, ГНК внедрил механизм ограничения деятельности фирм-обналичек.
В частности, был создан реестр сомнительных контрагентов из 396 предприятий, выявленных в результате риск-анализа.
Кроме того, был сформирован список из 10 тысяч компаний, которые пользовались услугами фирм-обналичек.
Для возмещения сумм НДС, не уплаченных в бюджет, в персональные кабинеты 396 сомнительных компаний и почти 10 тысячам их бизнес-партнеров были направлены соответствующие уведомления с последующим выставлением инкассовых поручений в течение 5 дней.
Камеральная проверка дает возможность перепроверить сделки
Решением ГНК с 17 февраля временно отозваны до 1 марта 2021 года инкассовые поручения, размещенные на банковских счетах 2 960 компаний с незначительным уровнем риска сомнительных операций с предприятиями-однодневками.
Компаниям, включенными в реестр сомнительных контрагентов, дали возможность обратиться в ГНК для прохождения камеральной проверки с целью повторного изучения сделок.
В случае положительного заключения, обеспечить отзыв инкассового поручения и возврат средств, ранее выявленных, как уменьшенных.
Что показал анализ
Предварительные результаты налогового контроля 57 предприятий, подавших обращения 16 февраля:
- в 52 компаниях выявлен факт осуществления фиктивных сделок;
- в 1 предприятии осуществление фиктивных сделок не нашло своего подтверждения, в связи с чем запущена процедура оперативного возврата взысканных средств;
- в 4 организациях неправомерный зачет нашел подтверждение лишь частично.
Это говорит об эффективности деятельности налоговых органов.
По данным ГНК, в одной только столице 74 компании, признав неправомерный зачет, добровольно осуществили перерасчет средств на крупную сумму — 4,6 миллиарда сумов.