В Узбекистане нашли машины, угнанные много лет назад в России

Автомобили находились в розыске в Российской Федерации от 10 до 20 лет. Прошлое транспорта вскрылось после того, как узбекские владельцы захотели их зарегистрировать.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. "Шестерку" и "Газель", находившиеся в розыске в Российской Федерации от десяти до двадцати лет, обнаружили в Кибрайском и Ташкентском районах узбекистанской столицы, сообщают в областном ГУВД.

Вся подноготная автомобилей всплыла после того, как их узбекские владельцы решили легализовать машины и оформить номерные знаки официально.

Житель Кибрайского района Г. С. обратился с заявлением в Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкентской области. В нем мужчина пояснил, что долгое время хранил принадлежащее ему транспортное средство ВАЗ-2106 у себя дома под госномером, выдающимся лицам без гражданства. Сейчас же, получив гражданство Узбекистана, он попросил в установленном порядке заменить технический паспорт транспортного средства и выдать другой государственный номерной знак.

"При проверке информации о данном транспортном средстве и номере его агрегата посредством "Единой автоматизированной системы учета" МВД Республики Узбекистан стало известно, что оно 12 марта 2000 года было вывезено из города Оренбург Российской Федерации и на данный момент находится в розыске", - говорится в сообщении.

Аналогичным образом всплыло прошлое и грузового автомобиля ГАЗ–330202. Житель Ташкентского района доставил его в УБДД для оформления после приобретения. При проверки выяснилось, что грузовик находится в розыске с 2011 года и вывезен неизвестными лицами из Российской Федерации.

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Собранные по обоим фактам документы направлены в следственный орган для вынесения соответствующего заключения. Ведется предварительное расследование.