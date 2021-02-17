Хокимият Ташкента запустил сайт для решения городских проблем

С помощью сервиса можно сообщать, в частности, о перебоях с отоплением, недочетах в состоянии домов, дворов, дорог, общественных пространств.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Хокимият Ташкента запустил сайт Xalq Nazorati, через который жители столицы могут подавать заявки на решение городских проблем.

С помощью сервиса можно сообщать, в частности, о перебоях с отоплением, недочетах в состоянии домов, дворов, дорог, общественных пространств. Кроме того, на портале есть разделы, посвященные торговле и питанию, общественному транспорту.

Доступны как веб-версия сайта, так и мобильное приложение.

Сайт Xalq Nazorati / Скриншот Скриншот с сайта Xalq Nazorati

Подобный сервис несколько лет назад был запущен в столице России — Москве. На сегодня там зарегистрировалось более 1,6 миллиона человек, решено свыше 4,5 миллиона проблем.