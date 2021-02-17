В Намангане назначен замхокима по вопросам молодежной политики

Должность получил Домладжанов Акбар Абдулатифович. Ранее он работал главным специалистом секретариата по молодежной политике, социальному развитию и духовному просвещению городской администрации.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Заместителем хокима Намангана по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы стал Домладжанов Акбар Абдулатифович, сообщает городская администрация

Акбар Домладжанов родился в 1984 году в Намангане.

В 2005-м он окончил Наманганский инженерно-педагогический институт по направлению "Электроэнергетика, профессиональное образование".

Трудовую деятельность начал в этом же году специалистом детской организации "Камалак" под эгидой Совета Наманганского городского отделения молодежного общественного движения "Камолот".

До настоящего времени работал главным специалистом секретариата по молодежной политике, социальному развитию и духовному просвещению хокимията города Намангана.