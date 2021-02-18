Власти Узбекистана и Таджикистана наладят работу энергосистем двух республик

В настоящее время уже начались работы по восстановлению 63-километрового участка линий электропередач 500 кВ "Гузар – Регар", расположенного на территории Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Узбекистане началась реконструкция линии электропередачи "Гузар Регар" 500 кВ. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Минэнерго.

"Со стороны АО "Национальные электрические сети Узбекистана" реализуется инвестиционный проект "Реконструкция линии электропередачи 500 кВ Гузар – Регар (Л-507) в Республике Узбекистан", - передает пресс-служба Министерства.

В настоящее время уже начались работы по восстановлению 63-километрового участка линий электропередач 500 кВ "Гузар – Регар", расположенного на территории Узбекистана. Ожидается, что реконструкция объекта будет завершена в четвертом квартале 2021-го.

Проект реализуется на базе протокола Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном. Он направлен на обеспечение надежности электроснабжения при параллельной работе энергосистем двух республик.