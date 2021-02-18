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Власти Узбекистана и Таджикистана наладят работу энергосистем двух республик

Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
Общество
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В настоящее время уже начались работы по восстановлению 63-километрового участка линий электропередач 500 кВ "Гузар – Регар", расположенного на территории Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Узбекистане началась реконструкция линии электропередачи "Гузар Регар" 500 кВ. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Минэнерго.

"Со стороны АО "Национальные электрические сети Узбекистана" реализуется инвестиционный проект "Реконструкция линии электропередачи 500 кВ Гузар – Регар (Л-507) в Республике Узбекистан", - передает пресс-служба Министерства.
Гидроэнергетический форум в Ташкенте
© Sputnik
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В настоящее время уже начались работы по восстановлению 63-километрового участка линий электропередач 500 кВ "Гузар – Регар", расположенного на территории Узбекистана. Ожидается, что реконструкция объекта будет завершена в четвертом квартале 2021-го.

Проект реализуется на базе протокола Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном. Он направлен на обеспечение надежности электроснабжения при параллельной работе энергосистем двух республик.

Теги:
Таджикистан, Узбекистан, Министерство энергетики, Минэнерго, энергетика, электроэнергия



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