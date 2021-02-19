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В "Узбекистон темир йуллари" объяснили высокую стоимость экспресс-тестов на вокзале

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16037871/V-Uzbekiston-temir-yullari-obyasnili-vysokuyu-stoimost-ekspress-testov-na-vokzale.html

Гражданам, недовольным ценами на услуги, посоветовали обратиться в правоохранительные и судебные органы.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Узбекистанцы, возвращающиеся домой чартерными ж/д рейсами, обратились к АО "Узбекистон темир йуллари" с жалобами на высокие цены за тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Видеоролик с недовольными пассажирами распространился в Сети.

© Sputnik / Александр Кряжев
Экспресс-тест на COVID придется сдавать гражданам, прибывающим в Узбекистан

Как выяснилось, кадры были сняты на пограничном железнодорожном вокзале в Каракалпакстане, куда 17 января 2021 года прибыл чартерный рейс №483 сообщением "Волжский — Ташкент".

В ведомстве сообщили, что услугу по определению у прибывающих пассажиров наличия или отсутствия COVID-19 экспресс-тестами на этом вокзале оказывает частная клиника ООО Ajiniyaz Qaraqalpaq.

В соответствии с решением спецкомиссии при Кабмине, экспресс-тесты на выявление коронавируса проводятся медучреждениями, имеющими соответствующее разрешение Минздрава страны и службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики.

"Общества с ограниченной ответственностью являются хозяйствующими субъектами, самостоятельно определяющими стоимость оказываемых услуг, и в соответствии с действующим законодательством любое вмешательство и ограничения в их деятельность не допускаются", - говорится на сайте АО "Узбекистон темир йуллари".

Недовольным гражданам посоветовали обратиться в правоохранительные и судебные органы.

Теги:
жалоба, Железная дорога, Карантин, коронавирус, Узбекистон темир йуллари



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