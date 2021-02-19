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Хорезмский театр кукол показал онлайн-спектакль детям из Лондона и Нью-Йорка

Узбектуризм
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16040353/Khorezmskiy-teatr-kukol-pokazal-onlayn-spektakl-detyam-iz-Londona-i-Nyu-Yorka.html

Данная инициатива была реализована при поддержке ряда госструктур Хорезмской области и участии соотечественника, проживающего за рубежом.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Хорезмский народный театр кукол "Джайхун" под руководством кукловода Мансура Курязова показал онлайн-спектакль для детей из Лондона и Нью-Йорка. Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.

Узбектуризм
Кукловод из Хорезма

Организовать мероприятие помог соотечественник, проживающий в настоящее время в Лондоне. Также данная инициатива была реализована при поддержке ряда госструктур Хорезмской области.

Артисты театра с куклами из спектакля Тень
Фото из архива Театра им. Образцова
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В будущем власти Узбекистана планируют организовывать подобные мероприятия на постоянной основе, что будет способствовать дальнейшему развитию узбекского арт-туризма.

Ранее самым лучшим детским заведением страны, в котором проходят представления с участием марионеток, был признан Бухарский государственный театр кукол. Артисты из Бухары представили на суд зрителям и жюри спектакль "Легенда о Шираке". Автором пьесы стала Гульчехра Кулдашева, постановку осуществил заслуженный артист Узбекистана Шомурод Юсупов.

Теги:
Нью-Йорк, Лондон, Хорезм, представление, театр кукол, Театр, артист



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