Хорезмский театр кукол показал онлайн-спектакль детям из Лондона и Нью-Йорка

Данная инициатива была реализована при поддержке ряда госструктур Хорезмской области и участии соотечественника, проживающего за рубежом.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Хорезмский народный театр кукол "Джайхун" под руководством кукловода Мансура Курязова показал онлайн-спектакль для детей из Лондона и Нью-Йорка. Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.

Узбектуризм Кукловод из Хорезма

Организовать мероприятие помог соотечественник, проживающий в настоящее время в Лондоне. Также данная инициатива была реализована при поддержке ряда госструктур Хорезмской области.

В будущем власти Узбекистана планируют организовывать подобные мероприятия на постоянной основе, что будет способствовать дальнейшему развитию узбекского арт-туризма.

Ранее самым лучшим детским заведением страны, в котором проходят представления с участием марионеток, был признан Бухарский государственный театр кукол. Артисты из Бухары представили на суд зрителям и жюри спектакль "Легенда о Шираке". Автором пьесы стала Гульчехра Кулдашева, постановку осуществил заслуженный артист Узбекистана Шомурод Юсупов.