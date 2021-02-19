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Как мошенники обкрадывают узбекских предпринимателей — предупреждение ГП

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16043015/Kak-moshenniki-obkradyvayut-uzbekskikh-predprinimateley--preduprezhdenie-GP.html

В Генеральной прокуратуре РУз призвали бизнесменов быть бдительными и дали несколько советов, как сохранить свои деньги.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Предприниматели Узбекистана, участвующие во внешней торговле, все чаще становятся жертвами мошенников, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Хакеры
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
ЦБ предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества
Например, зафиксированы случаи, когда в торговые отношения между двумя добропорядочными компаниями вклинивается злоумышленник, который перехватывает деловую переписку по электронной почте и отправляет одной из сторон или в финансовое учреждение письмо с поддельной инструкцией о совершении оплаты за товар.

Примечательно, что компания поставщика в таких случаях зарегистрирована в одной стране, а реквизиты из поддельной инструкции — в другой. В дальнейшем мошенник, временно проживающий во второй стране, обналичивает там похищенные деньги и вывозит их в третьи страны.

"Призываем быть бдительными при осуществлении торговли с компаниями или производителями из зарубежных стран, с помощью доступных источников проверять добросовестность предпринимателей, а также не переходить по неизвестным ссылкам, не открывать сообщения, приходящие с незнакомых или подозрительных адресов", — говорится в публикации.

Что поможет снизить риск стать жертвой аферы:

  • использование лицензионного программного обеспечения;
  • двухфакторная аутентификация при входе в личную почту, доступе к мобильным и компьютерным устройствам;
  • повторная проверка действительности договоров с иностранными партнерами по альтернативным каналам связи.
Теги:
предприниматели, деньги, мошенничество, Генеральная прокуратура Узбекистана



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