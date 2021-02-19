Как мошенники обкрадывают узбекских предпринимателей — предупреждение ГП

В Генеральной прокуратуре РУз призвали бизнесменов быть бдительными и дали несколько советов, как сохранить свои деньги.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Предприниматели Узбекистана, участвующие во внешней торговле, все чаще становятся жертвами мошенников, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Например, зафиксированы случаи, когда в торговые отношения между двумя добропорядочными компаниями вклинивается злоумышленник, который перехватывает деловую переписку по электронной почте и отправляет одной из сторон или в финансовое учреждение письмо с поддельной инструкцией о совершении оплаты за товар.

Примечательно, что компания поставщика в таких случаях зарегистрирована в одной стране, а реквизиты из поддельной инструкции — в другой. В дальнейшем мошенник, временно проживающий во второй стране, обналичивает там похищенные деньги и вывозит их в третьи страны.

"Призываем быть бдительными при осуществлении торговли с компаниями или производителями из зарубежных стран, с помощью доступных источников проверять добросовестность предпринимателей, а также не переходить по неизвестным ссылкам, не открывать сообщения, приходящие с незнакомых или подозрительных адресов", — говорится в публикации.

Что поможет снизить риск стать жертвой аферы: