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Мужчина держит в руках мобильный телефон

Узбекистан поднялся в рейтинге по скорости мобильного интернета

© CC0 / Unsplash / NordWood Themes
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210219/16043921/Uzbekistan-podnyalsya-v-reytinge-po-skorosti-mobilnogo-interneta.html

С января 2019-го по январь 2021 года скорость фиксированного интернета в Узбекистане выросла более чем в 3 раза — с 10,89 Мбит/с до 34,26 Мбит/с

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Компания Ookla обнародовала ежемесячный рейтинг Speedtest Global Index за январь 2021 года.

В соответствии с данными сервиса Speedtest.net, Узбекистан занимает 94 место в общем рейтинге по скорости фиксированного интернета (Fixed Broadband). В январе стране удалось подняться на две позиции. Согласно показателю, скорость загрузки данных в республике составила 34,62 Мбит/с.

Тем временем скорость мобильного интернета достигла 12,94 Мбит/с. Узбекистан по этому индексу также улучшил свои показатели и поднялся на два пункта, заняв 128 место.

С января 2019-го по январь 2021 года скорость фиксированного интернета в Узбекистане выросла более чем в 3 раза — с 10,89 Мбит/с до 34,26 Мбит/с, отметили в Мининфокоме.

Кроме того, самый быстрый мобильный интернет в мире зафиксирован в ОАЭ (183,03 Мбит/с), второе место занимает Южная Корея (171,26 Мбит/с), на третьем расположился Катар (170,65 Мбит/с).

По скорости загрузки данных лидирует Сингапур – 247,54 Мбит/с, за ним идут Гонконг (229,45 Мбит/с) и Таиланд (220,59 Мбит/с).

Теги:
рейтинг, мобильный Интернет, мобильный телефон



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