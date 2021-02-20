Впереди планеты всей: Россия зарегистрировала третью вакцину от COVID-19

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В России зарегистрировали уже третью вакцину от коронавируса COVID-19 — это препарат "КовиВак", разработанный в центре имени Чумакова, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в субботу.
По его словам, в середине марта в гражданский оборот будет запущено 127 тысяч доз данной вакцины, пишет РИА Новости.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, в беседе с журналистами рассказал, что "КовиВак" создан по классической технологии и содержит инактивированный вирус.
В ходе клинических исследований на добровольцах препарат показал безопасность и эффективность, подчеркнул Мурашко. Широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе, отметил он.
Россия является единственной страной мира, где разработаны три вакцины для профилактики COVID-19. В августе 2020-го Минздрав РФ зарегистрировал препарат, получивший название "Спутник V". Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона".