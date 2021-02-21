Вода в Узбекистане станет доступнее — в этом помогут Франция и миллионы евро

Французская сторона также готова помочь в модернизации системы питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов, расположенных в сельской местности Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Франция выделит 145 миллионов евро на реализацию проекта по улучшению системы водоснабжения Ташкента.

Об это стало известно в ходе переговоров между зампремьера, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым и старшим исполнительным вице-президентом компании SUEZ Эриком Гебали.

Участником встречи также стал и.о. главы дипломатического представительства Франции в республике Брис Рокфёй.

Пресс-служба МИВТ Обсужден ход сотрудничества с французской компанией Suez

Между тем стороны обсудили вопросы развития систем водоснабжения не только в столице — проекты также планируют реализовать в других регионах Узбекистана.

"В ходе диалога Э.Гебали рассказал о планах участия в реализации ряда социально направленных проектов в Узбекистане, одним из которых станет проект по обеспечению доступа к питьевой воде средних школ в Республике Каракалпакстан, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Имплементация проекта будет осуществлена за счет средств, выделяемых компанией на грантовой основе", — говорится в сообщении МИВТ.

Французская сторона также готова помочь в модернизации системы питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов, расположенных в сельской местности Узбекистана.

Так, в республику будут направляться технические миссии.

Их задача — внедрить новейшие технологии, которые расширят доступ местного населению к питьевой воде.

Власти Узбекистана, в свою очередь, выразили готовность к оказанию действенной поддержки в решении всех возникающих вопросов, связанных с реализацией данных проектов.