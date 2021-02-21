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Вода в Узбекистане станет доступнее — в этом помогут Франция и миллионы евро

© Depositphotos / RteeNattapong
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210221/16054066/Voda-v-Uzbekistane-stanet-dostupnee--v-etom-pomogut-Frantsiya-i-milliony-evro.html

Французская сторона также готова помочь в модернизации системы питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов, расположенных в сельской местности Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Франция выделит 145 миллионов евро на реализацию проекта по улучшению системы водоснабжения Ташкента.

Об это стало известно в ходе переговоров между зампремьера, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым и старшим исполнительным вице-президентом компании SUEZ Эриком Гебали.

Участником встречи также стал и.о. главы дипломатического представительства Франции в республике Брис Рокфёй. 

Пресс-служба МИВТ
Обсужден ход сотрудничества с французской компанией Suez

Между тем стороны обсудили вопросы развития систем водоснабжения не только в столице — проекты также планируют реализовать в других регионах Узбекистана.

"В ходе диалога Э.Гебали рассказал о планах участия в реализации ряда социально направленных проектов в Узбекистане, одним из которых станет проект по обеспечению доступа к питьевой воде средних школ в Республике Каракалпакстан, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Имплементация проекта будет осуществлена за счет средств, выделяемых компанией на грантовой основе", — говорится в сообщении МИВТ. 

Французская сторона также готова помочь в модернизации системы питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов, расположенных в сельской местности Узбекистана.

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Пресс-служба АО "Узсувтаъминот"
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Так, в республику будут направляться технические миссии.

Их задача — внедрить новейшие технологии, которые расширят доступ местного населению к питьевой воде. 

Власти Узбекистана, в свою очередь, выразили готовность к оказанию действенной поддержки в решении всех возникающих вопросов, связанных с реализацией данных проектов.

Теги:
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Узбекистан, водоснабжение, вода, Франция



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