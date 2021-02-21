Когда человечество переселится с Земли на Марс — названа конкретная дата

Колонизация может начаться к концу этого десятилетия, а первый город-миллионник вполне может появиться уже буквально через 79 лет.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Разговоры о колонизации Марса ведутся уже давно: об этом написана не одна научная работа и снят не один фильм.

Однако на днях произошло кое-что, что вновь подстегнуло бурные обсуждения вокруг освоения "красной планеты" — ученые NASA успешно отправили марсоход, который будет искать там следы жизни и постоянно высылать цветные фото и видео со звуком.

К слову, первые снимки и ролики земляне уже получили.

Все это заставило задуматься о том, что сроки переселения людей на Марс не так далеки, как кажется.

Свое мнение высказал президент "Марсианского общества", инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.

По его словам, колонизация может начаться к 2030 году — сперва на планету нужно доставить силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды.

К 2050-му вполне уже можно будет отправить на Марс землян. Правда, не миллион, как хотел Илон Маск, а тысячу, считает Зубрин.

"Мы можем отправить к этому времени одну тысячу людей, они создадут индустриальные и сельскохозяйственные возможности на Марсе для того, чтобы была возможность поддерживать жизнедеятельность большего числа людей", — отметил эксперт в интервью РИА Новости.

По его мнению, первый мегаполис может появиться уже буквально через 79 лет.

"Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше к 2100", — пояснил Зубрин.

Между тем специалист предупредил: колонизация планеты — процесс глобальный, великий, но при этом очень опасный, поэтому не стоит исключать риска того, что это может стоить человеческих жертв.