Маски защищают от COVID, но губительны для здоровья — заявил врач

Ранее британские специалисты пришли к выводу, что медицинские маски наносят вред коже лица — она попросту высушается.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Считается, что медицинские маски оказывают исключительно положительный эффект на организм: они защищают дыхательные пути от попадания в них инфекций и вирусов.

Однако у масок есть и обратная сторона. В частности, они способны нанести урон здоровью полости рта, считает врач-стоматолог Геннадий Шаргородский.

В интервью телеканалу "Звезда" эксперт рассказал, что, когда человек постоянно носит средство защиты, он чаще дышит.

Причем больше через рот. Из-за этого ограничивается поток влаги и, как следствие, во рту появляется сухость.

А она уже, в свою очередь, способствует развитию кариеса и заболеваний десен. Также появляется неприятный запах из рта.

Но и это еще не все: из-за постоянного ношения масок могут начать образовываться трещины и темные пятна в районе рта.

Это происходит из-за микробов, которые по сути оказываются "запечатаны" под маской и не имеют выхода наружу.

Что же делать?

Стоматолог назвал несколько способов, как не допустить подобных проблем:

чаще чистить зубы и полоскать рот водой;

пить больше воды;

не пренебрегать леденцами и жвачками, которые усиливают слюноотделение;

носить маску с перерывами и помнить о том, что она не защищает вас от всех, а скорее наоборот — защищает всех от вас.

Ранее британские специалисты пришли к выводу, что медицинские маски наносят вред коже лица — она попросту высушается.

Поэтому в период пандемии стоит вооружиться питательным кремом.