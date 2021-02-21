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Маски защищают от COVID, но губительны для здоровья — заявил врач

© Sputnik / Брайан Смит
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210221/16055549/Maski-zaschischayut-ot-COVID-19-no-gubitelny-dlya-organizma--zayavil-vrach.html

Ранее британские специалисты пришли к выводу, что медицинские маски наносят вред коже лица — она попросту высушается.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Считается, что медицинские маски оказывают исключительно положительный эффект на организм: они защищают дыхательные пути от попадания в них инфекций и вирусов.

© Sputnik / Brian Smith
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Однако у масок есть и обратная сторона. В частности, они способны нанести урон здоровью полости рта, считает врач-стоматолог Геннадий Шаргородский.

В интервью телеканалу "Звезда" эксперт рассказал, что, когда человек постоянно носит средство защиты, он чаще дышит.

Причем больше через рот. Из-за этого ограничивается поток влаги и, как следствие, во рту появляется сухость.

А она уже, в свою очередь, способствует развитию кариеса и заболеваний десен. Также появляется неприятный запах из рта. 

Но и это еще не все: из-за постоянного ношения масок могут начать образовываться трещины и темные пятна в районе рта. 

Это происходит из-за микробов, которые по сути оказываются "запечатаны" под маской и не имеют выхода наружу. 

 

Что же делать?

Стоматолог назвал несколько способов, как не допустить подобных проблем:

  • чаще чистить зубы и полоскать рот водой;
  • пить больше воды;
  • не пренебрегать леденцами и жвачками, которые усиливают слюноотделение;
  • носить маску с перерывами и помнить о том, что она не защищает вас от всех, а скорее наоборот — защищает всех от вас. 

Ранее британские специалисты пришли к выводу, что медицинские маски наносят вред коже лица — она попросту высушается.

Поэтому в период пандемии стоит вооружиться питательным кремом. 

Теги:
здоровье, коронавирус, защитные маски, медицинская маска



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