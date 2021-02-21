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Ключи в руках. Иллюстративное фото

В Узбекистане глава региона переехал жить в контейнер

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210221/16055828/V-Uzbekistane-glava-rayona-pereekhal-zhit-v-konteyner.html

На контейнере будет написано "Дом хокима области". Подробнее о том, что это значит, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Наманганскую область. 

Шавкат Мирзиеев незапланированно посетил махаллю Шодиёна в Фергане
Пресс-служба президента Узбекистана
Пошел против правил: Мирзиёев незапланированно посетил махаллю

Там он побывал во многих местах, в том числе изучил условия жизни в махаллях. И не всем остался доволен.

Так, к примеру, глава республики неожиданно заехал в махаллю "Бунёдкор" и выслушал жалобы местных жителей.

Они рассказали про отсутствие питьевой воды, газа, указали на плохое состояние дорог, неблагоустроенность окрестностей и другие проблемы. 

После этого Мирзиёев обрушился на руководство махалли с критикой, жестко отчитал председателя и его советника, а также хокима Намангана и прокурора города, за которым закреплен "Бунёдкор". 

Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев 19 февраля посетил махаллю "Бунёдкор" в Намангане

Местные власти сделали выводы. 

Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков встретился с жителями махалли и объявил им о неожиданном решении: он переедет жить в "Бунёдкор".

"Каждый день я здесь, буду теперь вашим соседом. Мой дом находится напротив махаллинского комитета. Сегодня здесь установят контейнер, и на нем будет написано "Дом хокима области", — заявил Абдуразаков гражданам.

Он озвучил и некоторые другие меры: так, в махалле запланированы работы по проведению линий электропередач и водопровода, а также по общему благоустройству района. 

Планируется также отремонтировать здание махаллинского комитета. 

Отдельное внимание было уделено многолетней свалке, на которую местные жители жаловались: ее планируют закрыть. 

Вместо нее на территории в 3 га власти хотят создать "небольшую производственную зону". Она включит в себя 10 предприятий.

Где предприятия, там и рабочие места. Планируется трудоустроить тысячу человек, что ощутимо для махалли с общим населением в 12 тысяч человек. 

Теги:
махалля, Узбекистан, дом, хоким, президент, Шавкат Мирзиёев, Наманганская область, Наманган



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