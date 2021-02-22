Мирзиёев выступил на 46-й сессии СПЧ ООН — о чем говорил президент

В рамках мероприятия глава государства озвучил основные приоритеты демократических преобразований в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает пресс-служба президента.

Стоит отметить, что республика впервые приняла участите во встрече в качестве члена Совета.

Основные приоритеты демократических преобразований в Узбекистане

Реализация Национальной стратегии по правам человека. В ее разработке принимали участие эксперты управления Верховного комиссара по правам человека.

Повышение роли женщин в общественной, политической и деловой жизни страны. Для достижения этой цели в республике планируется провести диалог женщин–лидеров стран Центральной Азии, а также региональный женский бизнес-форум.

Ратификация парламентом РУз конвенции ООН о правах инвалидов согласно новому закону. В ближайшее время намечено создать Региональный совет по вопросам самореализации людей с ограниченными возможностями.

Защита прав молодёжи, составляющей более половины населения республики. Планируется провести Всемирную конференцию по правам молодёжи под эгидой ООН, представить проект соответствующей Конвенции на десятом форуме Экономического и социального совета ООН, а также учредить институт Специального докладчика по правам молодежи.

Искоренение принудительного и детского труда. Для этого в 2021 году будет принят закон о детском омбудсмане.

Проведение Глобального форума, посвящённого 10-летию Декларации ООН об образовании и подготовке в области прав человека.

Сокращение числа лиц без гражданства в рамках соответствующего предложения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Отмечается, что в прошлом году в стране 50 тысяч людей обрели гражданство Узбекистана, а в 2020-м получат паспорт еще свыше 20 тысяч человек.

Кроме того, правительство Узбекистана намерено ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток. Для совместной работы планируется пригласить в страну специального докладчика по пыткам.