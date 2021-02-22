19:09 22 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Шавкат Мирзиёев выступил на 46-й сессии Совета по правам человека ООН

Мирзиёев выступил на 46-й сессии СПЧ ООН — о чем говорил президент

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
58610
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/16/16057501.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210222/16057729/Mirziev-vystupil-na-46-y-sessii-SPCh-OON---o-chem-govoril-prezident.html

В рамках мероприятия глава государства озвучил основные приоритеты демократических преобразований в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на 46-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает пресс-служба президента.

Стоит отметить, что республика впервые приняла участите во встрече в качестве члена Совета.

Основные приоритеты демократических преобразований в Узбекистане 

  • Реализация Национальной стратегии по правам человека. В ее разработке принимали участие эксперты управления Верховного комиссара по правам человека.
  • Повышение роли женщин в общественной, политической и деловой жизни страны. Для достижения этой цели в республике планируется провести диалог женщин–лидеров стран Центральной Азии, а также региональный женский бизнес-форум.
  • Ратификация парламентом РУз конвенции ООН о правах инвалидов согласно новому закону. В ближайшее время намечено создать Региональный совет по вопросам самореализации людей с ограниченными возможностями.
  • Защита прав молодёжи, составляющей более половины населения республики. Планируется провести  Всемирную конференцию по правам молодёжи под эгидой ООН, представить проект соответствующей Конвенции на десятом форуме Экономического и социального совета ООН, а также учредить институт Специального докладчика по правам молодежи.
  • Искоренение принудительного и детского труда. Для этого в 2021 году будет принят закон о детском омбудсмане.
  • Проведение Глобального форума, посвящённого 10-летию Декларации ООН об образовании и подготовке в области прав человека.
  • Сокращение числа лиц без гражданства в рамках соответствующего предложения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Отмечается, что в прошлом году в стране 50 тысяч людей обрели гражданство Узбекистана, а в 2020-м получат паспорт еще свыше 20 тысяч человек.

Кроме того, правительство Узбекистана намерено ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток. Для совместной работы планируется пригласить в страну специального докладчика по пыткам.

Теги:
Узбекистан, Совет по правам человека ООН, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Коргимания: как в Петербурге прошел парад собак - фотолента
Пандемии вопреки: в Ташкенте прошел чемпионат по спортивным танцам
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться