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Уже расцветший абрикос под снегом в Бухаре, 24 февраля 2021 года

Узбекистан меняет весенний наряд на зимний

© Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210224/16065764/Uzbekistan-menyaet-vesenniy-naryad-na-zimniy.html

Узбекистан уже давно переоделся в весеннее убранство. Несмотря на это, уже на этой недели столбики термометра опустятся до -22. 

ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. Сотрудники МЧС Узбекистана применили спецтехнику на перевале Камчик для расчистки дороги от снега.

23-26 февраля синоптики ожидали вторжение на территорию Узбекистана через Поволжье холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами Европейской части России, преимущественно в Московской области.

В Узгидромете прогнозировали дожди 23 февраля, а 24-го - еще и снег. Причем по предгорным и горным районам осадки ожидались сильными. 

И, очевидно, ожидания метеорологов оправдались. На кадрах, опубликованных пресс-службой МЧС, можно видеть, как перевал “Камчик” постепенно засыпает снегом, что вызывает неудобства для автомобилистов и создает аварийные ситуации.

По данным спасателей, только в минувший вторник помощь понадобилась как минимум двум автовладельцам, причем с интервалом в 30 минут. Их легковушки не справились с управлением и съехали в кювет. 

На помощь водителям прибыли спасатели специального поискового, пожарно-спасательного Управления «Камчик» МЧС. Как сообщает ведомство, оба ДТП обошлись без пострадавших.

Между тем, осадки в виде снега сегодня наблюдаются и в южных регионах страны. Например, в Бухаре, где еще пару дней назад температура достигала 20 градусов тепла.

Несмотря на то, что в весеннее убранство уже давно переоделся весь Узбекистан, столбики термометра на этой неделе опустятся до отрицательных значений. 

Уже сегодня температура воздуха понизится до 7 градусов по Цельсию. А самой холодной ночью этой семидневки станет 25 февраля - 17-22° мороза. Однако уже с пятницы будет становиться теплее.

Теги:
Узбекистан, погода



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