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Ситуация на дорогах Ташкента из-за снегопада

Все междугородние автобусы из Ташкента отменены

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16071962/Vse-mezhdugorodnie-avtobusy-iz-Tashkenta-otmeneny.html

Автобусы из Ташкента ездят более чем по 17 направлениям, в том числе в Навои, Бухару, Самарканд, Карши, Нукус, Ургенч и другие.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Все междугородние автобусные рейсы из Ташкента временно отменены, сообщает пресс-служба автовокзала.

"Из-за ухудшения погодных условий все междугородние автобусные рейсы из Ташкента в регионы на 25 февраля отменены", - говорится в информации.

Автобусы из Ташкента ездят более чем по 17 направлениям, в том числе в Навои, Бухару, Самарканд, Карши, Нукус, Ургенч и другие.

Справочную информацию можно получить номеру телефона (71) 207−87−00.

Теги:
погода, автобусы, автобус, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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