Все междугородние автобусы из Ташкента отменены

Общество 11:46 25.02.2021 (обновлено 12:35 25.02.2021) Получить короткую ссылку 174 0 0
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Автобусы из Ташкента ездят более чем по 17 направлениям, в том числе в Навои, Бухару, Самарканд, Карши, Нукус, Ургенч и другие.
ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Все междугородние автобусные рейсы из Ташкента временно отменены, сообщает пресс-служба автовокзала. "Из-за ухудшения погодных условий все междугородние автобусные рейсы из Ташкента в регионы на 25 февраля отменены", - говорится в информации.
Автобусы из Ташкента ездят более чем по 17 направлениям, в том числе в Навои, Бухару, Самарканд, Карши, Нукус, Ургенч и другие.
Справочную информацию можно получить номеру телефона (71) 207−87−00.