Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в СНГ

Роспотребнадзор 24 февраля провел в режиме онлайн очередное заседание координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Ситуация с коронавирусом в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) стабилизируется, сообщается на сайте Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.

Роспотребнадзор 24 февраля провел в режиме онлайн очередное заседание координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

"В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19", — говорится в публикации

Этому поспособствовало "поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании".

Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за среду увеличилось еще на 24 и достигло 79 773. Выздоровело в общей сложности 78 290 человек.

Прививочную кампанию планируется начать в стране в первой половине марта, до конца года могут вакцинировать семь миллионов человек.