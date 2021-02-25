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Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в СНГ

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16074458/Rospotrebnadzor-zayavil-o-stabilizatsii-situatsii-s-COVID-19-v-SNG.html

Роспотребнадзор 24 февраля провел в режиме онлайн очередное заседание координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Ситуация с коронавирусом в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) стабилизируется, сообщается на сайте Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ.

Роспотребнадзор 24 февраля провел в режиме онлайн очередное заседание координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней. 

Медицинский работник набирает в шприц вакцину от COVID-19
© Sputnik / Виталий Тимкив
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"В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19", — говорится в публикации.

Этому поспособствовало "поддержание высоких показателей тестирования, соблюдение профилактических мер и социальной дистанции, а также старт прививочной кампании".

Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за среду увеличилось еще на 24 и достигло 79 773. Выздоровело в общей сложности 78 290 человек.

Прививочную кампанию планируется начать в стране в первой половине марта, до конца года могут вакцинировать семь миллионов человек.

Теги:
Роспотребнадзор, пандемия, коронавирус, СНГ



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