В Узбекистане родился теленок с "крыльями" — видео

Животное появилось на свет в прошлую субботу. Такую особенность можно объяснить тем, что изначально должны были родиться телята-близнецы, однако один из плодов неправильно развивался.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Самаркандской области в одном из домов махалли "Курпа" появился необычный теленок: на спине у него будто бы выросли крылья.

Малыш родился 20 февраля в хозяйстве фермера Гайбуллы Хайруллаева.

Мужчина поделился своими предположениями, откуда у животного могла взяться такая особенность.

Вероятно, у коровы должны были появиться на свет близнецы, однако один из плодов начал развиваться неправильно.