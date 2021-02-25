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В Узбекистане родился теленок с "крыльями" — видео

Telegram / Samarqandliklar
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210225/16076714/V-Uzbekistane-rodilsya-telenok-s-krylyami--video.html

Животное появилось на свет в прошлую субботу. Такую особенность можно объяснить тем, что изначально должны были родиться телята-близнецы, однако один из плодов неправильно развивался.

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Самаркандской области в одном из домов махалли "Курпа" появился необычный теленок: на спине у него будто бы выросли крылья.

Малыш родился 20 февраля в хозяйстве фермера Гайбуллы Хайруллаева.

Мужчина поделился своими предположениями, откуда у животного могла взяться такая особенность.

Вероятно, у коровы должны были появиться на свет близнецы, однако один из плодов начал развиваться неправильно.

Теги:
животное, животные, корова, Узбекистан, Самарская область



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