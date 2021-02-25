В Узбекистане родился теленок с "крыльями" — видео

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Животное появилось на свет в прошлую субботу. Такую особенность можно объяснить тем, что изначально должны были родиться телята-близнецы, однако один из плодов неправильно развивался.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Самаркандской области в одном из домов махалли "Курпа" появился необычный теленок: на спине у него будто бы выросли крылья.
Малыш родился 20 февраля в хозяйстве фермера Гайбуллы Хайруллаева.
Мужчина поделился своими предположениями, откуда у животного могла взяться такая особенность.
Вероятно, у коровы должны были появиться на свет близнецы, однако один из плодов начал развиваться неправильно.