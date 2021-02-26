Узбекистан и Таджикистан обсудили возможность открытия наземных границ

В ходе мероприятия главы МИД двух республик обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев в режиме видеоконференции провел переговоры с таджикским коллегой Хусравом Нозири.

В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передает пресс-служба МИД Таджикистана.

Кроме того, дипломаты рассмотрели планы по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций.

Как сообщают местные СМИ, главы МИД обеих республик также изучили вопрос открытия наземных контрольно-пропускных пунктов на границе двух государств. С марта прошлого года КПП были закрыты из-за с распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время ответственными лицами проводится работа по внедрению правил для пересечения границы гражданами обеих стран.