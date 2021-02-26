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Узбекистан и Таджикистан обсудили возможность открытия наземных границ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210226/16085677/Uzbekistan-i-Tadzhikistan-obsudili-vozmozhnost-otkrytiya-nazemnykh-granits.html

В ходе мероприятия главы МИД двух республик обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев в режиме видеоконференции провел переговоры с таджикским коллегой Хусравом Нозири.

В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передает пресс-служба МИД Таджикистана.

Таможенный пост Джартепа в Ургутском районе Самаркандской области
Самаркандское управление ГТК
КПП "Джартепа" на узбекско-таджикской границе открылся для студентов

Кроме того, дипломаты рассмотрели планы по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций.

Как сообщают местные СМИ, главы МИД обеих республик также изучили вопрос открытия наземных контрольно-пропускных пунктов на границе двух государств. С марта прошлого года КПП были закрыты из-за с распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время ответственными лицами проводится работа по внедрению правил для пересечения границы гражданами обеих стран.

Теги:
пункт пропуска, пропускной пункт, госграница, граница, Таджикистан, Узбекистан



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