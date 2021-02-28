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Обручальные кольца на столе

В Узбекистане предложили усложнить процесс вступления в брак

© CC0 / marcojean20 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210228/16092184/V-Uzbekistane-predlozhili-uslozhnit-protsess-vstupleniya-v-brak.html

На сегодня одной из основных причин разводов является неготовность большинства молодых людей к созданию семьи.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Узбекистане предложили усложнить процесс вступления в брак для снижения числа разводов, пишет УзА. Инициатива была высказана на брифинге, посвященном работе судов.

Так, Мирзо-Улугбекский межрайонный суд по гражданским делам в 2020 году рассмотрел 11 276 дел, 1 485 из которых касались вопросов расторжения брака. Одной из основных причин разводов является неготовность большинства молодых людей к созданию семьи, отмечается в публикации.

Молодожены
© CC0 / Unsplash / Jeremy Wong Weddings
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В связи с этим на брифинге было предложено увеличить срок, отводимый паре для раздумий после подачи заявления в ЗАГС, с одного месяца до трех, — чтобы молодые смогли лучше узнать друг друга.

Напомним, мужчины и женщины в Узбекистане могут вступать в брак с 18 лет. Однако в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), хоким района, города по месту государственной регистрации брака может по просьбе желающих создать семью снижать брачный возраст, но не более чем на год.

Теги:
семья, Узбекистан, брак



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