Как не "проморгать" пневмонию — доктор Комаровский назвал 6 ранних симптомов

Эти признаки необходимо знать не для самодиагностики или самолечения, а для того, чтобы понимать, когда пора обратиться за медицинской помощью.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Популярный телеведущий, врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, какие, на первый взгляд, незначительные симптомы, могут указывать на развивающуюся пневмонию.

Первое — это кашель. С него начинается воспаление легких у большинства пациентов.

Если при попытке глубоко вдохнуть начинается приступ кашля, то это тоже важный "звоночек".

Следует обратить внимание и на общий вид человека: выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ — повод проверить легкие.

Комаровский также призвал обратиться к врачу, если наблюдается ухудшение после, казалось бы, улучшения состояния или же любая "простудная болезнь", длящаяся более 7 дней.

Есть и другой момент: как правило, при высокой температуре принимают парацетамол или ибупрофен.

Однако если эти лекарства совсем не помогают, то скорее всего дело в пневмонии, а температура — лишь ее симптом.

При воспалении легких температуры иногда может и не быть, но в таком случае у пациентов часто появляется одышка.

Теперь самое важное: по словам доктора Комаровского, об этих признаках необходимо знать не для того, чтобы самому себе поставить диагноз, а чтобы как можно скорее обратиться к врачу.