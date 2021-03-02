"Натоптано" с душой: в Самарканде "слили" видео изготовления еды ногами

На кадрах видно, как женщина в обуви топчет сюзьму (заготовка для последующего приготовления курта), игнорируя санитарные нормы. На другом видеоролике видна уже целая группа "кулинаров".

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стали видеозаписи, распространенные в соцсетях, на которых неизвестные готовят традиционное блюдо — курт.

При этом используют они для этого странные методы.

Действие происходит в одной из махаллей Иштиханского района Самаркандской области.

Так, одна из участниц видео берет и ходит обувью по смеси для приготовления. Женщина тщательно протаптывает сюзьму, чтобы блюдо получилось однородным.

На другом ролике в "готовке" участвует уже целая группа людей. Они раскладывают ингредиенты прямо на полу, там же и лепят курты.

Все это происходит в условиях жуткой антисанитарии.

Ролики тут же привлекли внимание пользователей. Люди были буквально в ужасе, заявляя, что больше никогда не будут покупать "с рук" и "в переходах".

Про смелый способ изготовления национального блюда даже показали сюжет на телевидении.

Одна из женщин рассказала, что ей было физически тяжело разминать смесь руками, так как она недавно родила.

Нашумевший ролик сняла и опубликовала ее соседка.

Сообщается, что вся партия курта была уничтожена под контролем сотрудников санэпидемслужбы.