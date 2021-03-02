Самарканд стал побратимом еще одного города

На сегодня Самарканд имеет уже более десяти городов-побратимов. В их числе Самара и Красноярск (Россия), Лион (Франция), Пловдив (Болгария), а также Рио-де Жанейро (Бразилия), Львов (Украина), Бремен (Германия).

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Российский Саратов стал городом-побратимом древнего Самарканда, сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

Соглашение было подписано во вторник в рамках официального визита делегации российского региона в Узбекистан. Поездку организовало Министерство экономического развития Саратовской области.

Подписи под документом поставили замглавы администрации Саратова по экономическим вопросам Алексей Никитин и хоким Самарканда Бобурмирзо Облакулов.

Пресс-служба Администрации Саратова Подписание соглашения о побратимстве Саратова и Самарканда

"Сегодня мы выходим на новый виток развития наших международных межмуниципальных связей. Новое время, новые задачи, новые технологии должны привести к еще более эффективным результатам партнерства", — отметил Никитин.

Ожидается, что установление побратимских связей между двумя городами поспособствует в том числе развитию взаимодействия между живущими в них бизнесменами.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, есть серьезные перспективы в установлении сотрудничества в сфере образования, культуры и спорта, в развитии туризма и увеличения взаимного турпотока.

Города Узбекистана поддерживают связи с городами-побратимами в Азии, Европе, Америке и Австралии. Так, у Самарканда более десяти городов-побратимов. В их числе российские — Красноярск и Самара, Пловдив (Болгария), а также Рио-де Жанейро (Бразилия), Флоренция (Италия), Львов (Украина), Бремен (Германия).