Самарканд стал побратимом еще одного города

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Российский Саратов стал городом-побратимом древнего Самарканда, сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.
Подписи под документом поставили замглавы администрации Саратова по экономическим вопросам Алексей Никитин и хоким Самарканда Бобурмирзо Облакулов.
"Сегодня мы выходим на новый виток развития наших международных межмуниципальных связей. Новое время, новые задачи, новые технологии должны привести к еще более эффективным результатам партнерства", — отметил Никитин.
Ожидается, что установление побратимских связей между двумя городами поспособствует в том числе развитию взаимодействия между живущими в них бизнесменами.
Города Узбекистана поддерживают связи с городами-побратимами в Азии, Европе, Америке и Австралии. Так, у Самарканда более десяти городов-побратимов. В их числе российские — Красноярск и Самара, Пловдив (Болгария), а также Рио-де Жанейро (Бразилия), Флоренция (Италия), Львов (Украина), Бремен (Германия).