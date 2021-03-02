Вузы Самарканда и Саратова подписали соглашение о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Самаркандский государственный университет (СГУ) и Саратовская государственная юридической академией (СГЮА) подписали соглашение о сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.
"Между Саратовской государственной юридической академией и Самаркандским государственным университетом по итогам официальной встречи было подписано соглашение о сотрудничестве", — говорится в публикации.
А несколько лет назад было налажено взаимодействие между двумя другими вузами — Саратовским государственным медицинским университетом имени В. И. Разумовского и Самаркандским государственным медицинским институтом, отметили в пресс-службе.
В прошлом году между ними была реализована программа академической мобильности преподавателей и студентов, в рамках которой проводились семинары и онлайн-лекции.
Второго марта между вузами были подписаны договор о реализации образовательных программ по специальности "Фармация" в формате сетевого обучения с использованием принципа "Двойной диплом", а также приказ о проведении ежегодного конкурса совместных проектов перспективных научных исследований.