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Соглашение о сотрудничестве между вузами Саратова и Самарканда

Вузы Самарканда и Саратова подписали соглашение о сотрудничестве

Instagram Романа Бусаргина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210302/16114195/Vuzy-Samarkanda-i-Saratova-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve.html

Делегация Саратовской области находится в Узбекистана с официальным визитом. Возглавляет ее вице-губернатор — председатель правительства региона Роман Бусаргин.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Самаркандский государственный университет (СГУ) и Саратовская государственная юридической академией (СГЮА) подписали соглашение о сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

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Делегация российского региона находится в Узбекистана с официальным визитом. Возглавляет ее вице-губернатор — председатель правительства области Роман Бусаргин. Организатор поездки — Минэкономразвития Саратовской области.

"Между Саратовской государственной юридической академией и Самаркандским государственным университетом по итогам официальной встречи было подписано соглашение о сотрудничестве", — говорится в публикации.

Подписание соглашения о сотрудничестве между вузами Саратова и Самарканда
Instagram председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина
Подписание соглашения о сотрудничестве между вузами Саратова и Самарканда

А несколько лет назад было налажено взаимодействие между двумя другими вузами — Саратовским государственным медицинским университетом имени В. И. Разумовского и Самаркандским государственным медицинским институтом, отметили в пресс-службе.

В прошлом году между ними была реализована программа академической мобильности преподавателей и студентов, в рамках которой проводились семинары и онлайн-лекции.

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Кроме того, в декабре состоялась Международная онлайн-олимпиада студентов медицинских вузов "Самарканд 2020", в подготовке и проведении мероприятий которой активно участвовал СГМУ имени В. И. Разумовского, а студенты российского вуза заняли призовые места в нескольких номинациях.

Второго марта между вузами были подписаны договор о реализации образовательных программ по специальности "Фармация" в формате сетевого обучения с использованием принципа "Двойной диплом", а также приказ о проведении ежегодного конкурса совместных проектов перспективных научных исследований.

Теги:
Узбекистан, Россия, высшее образование, Образование, вузы, Саратов, Самарканд



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