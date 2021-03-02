Вузы Самарканда и Саратова подписали соглашение о сотрудничестве

Делегация Саратовской области находится в Узбекистана с официальным визитом. Возглавляет ее вице-губернатор — председатель правительства региона Роман Бусаргин.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Самаркандский государственный университет (СГУ) и Саратовская государственная юридической академией (СГЮА) подписали соглашение о сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

Делегация российского региона находится в Узбекистана с официальным визитом. Возглавляет ее вице-губернатор — председатель правительства области Роман Бусаргин. Организатор поездки — Минэкономразвития Саратовской области.

"Между Саратовской государственной юридической академией и Самаркандским государственным университетом по итогам официальной встречи было подписано соглашение о сотрудничестве", — говорится в публикации.

Instagram председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина Подписание соглашения о сотрудничестве между вузами Саратова и Самарканда

А несколько лет назад было налажено взаимодействие между двумя другими вузами — Саратовским государственным медицинским университетом имени В. И. Разумовского и Самаркандским государственным медицинским институтом, отметили в пресс-службе.

В прошлом году между ними была реализована программа академической мобильности преподавателей и студентов, в рамках которой проводились семинары и онлайн-лекции.

Кроме того, в декабре состоялась Международная онлайн-олимпиада студентов медицинских вузов "Самарканд 2020", в подготовке и проведении мероприятий которой активно участвовал СГМУ имени В. И. Разумовского, а студенты российского вуза заняли призовые места в нескольких номинациях.

Второго марта между вузами были подписаны договор о реализации образовательных программ по специальности "Фармация" в формате сетевого обучения с использованием принципа "Двойной диплом", а также приказ о проведении ежегодного конкурса совместных проектов перспективных научных исследований.