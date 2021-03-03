Жириновский предложил включить Центральную Азию в состав России как губернию

Политик призвал "создать что-то более мощное, чем СНГ" — образовать из стран постсоветского пространства конфедерацию.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с неожиданным предложением: страны Центральной Азии и другие государства СНГ должны стать частью России.

Причем сделать это им следует на правах губерний.

Жириновский убежден, что можно "создать что-то более мощное, чем СНГ" — полноценную конфедерацию из стран бывшего СССР.

"Самый лучший способ решить все вопросы, обеспечить полную безопасность и отличную экономику — это всем 14 бывшим советским республикам войти в состав России на правах губернии: Душанбинская губерния, Бишкекская, Ереванская, Киевская и так далее", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Впрочем, это не первый раз, когда Жириновский видит решение всех проблем для стран СНГ в присоединении к России.

Ранее политик предлагал включить в состав РФ Армению. По мнению Жириновского, это бы помогло стране в конфликте с Турцией.