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Жириновский предложил включить Центральную Азию в состав России как губернию

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210303/16119979/Zhirinovskiy-predlozhil-vklyuchit-Tsentralnuyu-Aziyu-v-sostav-Rossii-kak-guberniyu.html

Политик призвал "создать что-то более мощное, чем СНГ" — образовать из стран постсоветского пространства конфедерацию.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с неожиданным предложением: страны Центральной Азии и другие государства СНГ должны стать частью России.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
Жириновский "приглашает" Узбекистан в свой СССР

Причем сделать это им следует на правах губерний.

Жириновский убежден, что можно "создать что-то более мощное, чем СНГ" — полноценную конфедерацию из стран бывшего СССР.

"Самый лучший способ решить все вопросы, обеспечить полную безопасность и отличную экономику — это всем 14 бывшим советским республикам войти в состав России на правах губернии: Душанбинская губерния, Бишкекская, Ереванская, Киевская и так далее", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Впрочем, это не первый раз, когда Жириновский видит решение всех проблем для стран СНГ в присоединении к России.

Ранее политик предлагал включить в состав РФ Армению. По мнению Жириновского, это бы помогло стране в конфликте с Турцией.

Теги:
политика, партия, Владимир Жириновский, СНГ, Россия, Центральная Азия



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