В борьбе с опасными штаммами COVID у Узбекистана есть союзник — начинается на "Р"

Власти республики отдельно поблагодарили специалистов Роспотребнадзора за то, что те пришли на помощь в самый непростой период.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. РФ договорилась с Узбекистаном о совместном исследовании вариаций штамма COVID-19, который циркулирует на территории республики.

Российские и узбекские специалисты также изучат популяционный иммунитет, которые сформировался у населения Узбекистана к коронавирусу, сообщили в Роспотребнадзоре.

Сегодня руководитель ведомства Анна Попова встретилась с узбекской делегацией во главе с министром здравоохранения республики Абдухакимом Хаджибаевым.

Центральной темой беседы стала совместная выработка действий в борьбе с инфекциями, в числе которых и COVID-19.

Отмечается, что коронавирус с самого начала стал общей угрозой, который побудил страны действовать сообща.

Отдельно узбекская сторона поблагодарила Роспотребнадзор за то, что тот пришел на помощь в самый непростой для республики период пандемии.

"Тогда на безвозмездной основе Роспотребнадзор передал Узбекистану тест-системы для проведения 140 тысяч исследований на новый коронавирус, поставил мобильную лабораторию экспресс-диагностики и мобильную клинику", — говорится в сообщении.

Кроме того, в августе-сентябре 2020-го Россия направила в страну сотрудников ведущих научных институтов Роспотребнадзора, которые также помогали Узбекистану остановить распространение инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что продолжат и дальше сотрудничать с республикой, ставя перед собой главную цель — помочь населению окончательно справиться с пандемией и создать единое эпидемиологическое пространство, которое пойдет на благо жителям обеих стран.