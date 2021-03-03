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Узбекские томаты снова "в деле": Россельхознадзор снял запрет на их ввоз в РФ

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210303/16121682/Uzbekskie-tomaty-snova-v-dele-Rosselkhoznadzor-snyal-zapret-na-ikh-vvoz-v-RF.html

Решение вступило в силу с 3 марта. Оно коснулось шести узбекских предприятий, три из которых находятся в Кашкадарьинской области, еще три — в Навоийской.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Россельхознадзор частично снял временные ограничения на ввоз томатов из Узбекистана.

"Решение принято под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете министров РУз, а также по результатам лабораторных исследований на предмет отсутствия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)) в указанной продукции данных компаний", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Овощи разрешено провозить на территорию РФ шести узбекским предприятиям:

  • "Тараккиёт сари сервис";

  • "Кашкадарё парник тараккиёт инвест";

  • "Саидазимхон";

  • "Зарафшон гранд болгари";

  • KARMANA AGROTRADING;

  • "Мафтункор Бахор".

Три из них находятся в Кашкадарьинской области, еще три — в Навоийской.

Напомним, что ограничения были введены в начале и середине декабря 2020-го из-за того, что в томатах был обнаружен вируса коричневой морщинистости плодов (ToBRFV).

Теги:
запрет ввоза, Россия, Россельхознадзор, овощи



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