Узбекские томаты снова "в деле": Россельхознадзор снял запрет на их ввоз в РФ

Решение вступило в силу с 3 марта. Оно коснулось шести узбекских предприятий, три из которых находятся в Кашкадарьинской области, еще три — в Навоийской.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Россельхознадзор частично снял временные ограничения на ввоз томатов из Узбекистана.

"Решение принято под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете министров РУз, а также по результатам лабораторных исследований на предмет отсутствия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)) в указанной продукции данных компаний", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Овощи разрешено провозить на территорию РФ шести узбекским предприятиям:

"Тараккиёт сари сервис";

"Кашкадарё парник тараккиёт инвест";

"Саидазимхон";

"Зарафшон гранд болгари";

KARMANA AGROTRADING;

"Мафтункор Бахор".

Три из них находятся в Кашкадарьинской области, еще три — в Навоийской.

Напомним, что ограничения были введены в начале и середине декабря 2020-го из-за того, что в томатах был обнаружен вируса коричневой морщинистости плодов (ToBRFV).