Узбекские томаты снова "в деле": Россельхознадзор снял запрет на их ввоз в РФ

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Россельхознадзор частично снял временные ограничения на ввоз томатов из Узбекистана.
"Решение принято под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете министров РУз, а также по результатам лабораторных исследований на предмет отсутствия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)) в указанной продукции данных компаний", — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Овощи разрешено провозить на территорию РФ шести узбекским предприятиям:
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"Тараккиёт сари сервис";
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"Кашкадарё парник тараккиёт инвест";
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"Саидазимхон";
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"Зарафшон гранд болгари";
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KARMANA AGROTRADING;
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"Мафтункор Бахор".
Три из них находятся в Кашкадарьинской области, еще три — в Навоийской.
Напомним, что ограничения были введены в начале и середине декабря 2020-го из-за того, что в томатах был обнаружен вируса коричневой морщинистости плодов (ToBRFV).