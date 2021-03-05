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Учительнице Мунисе Мелибоевой выдали льготный сертификат на проезд в междугородних поездах №6381/6382 сообщением Пап — Наманган

На работу за 75 км: узбекской учительнице подарили бесплатный проезд в поезде

АО O'zbekiston Temir Yo'llari
Общество
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Ранее в соцсетях появилась информация о молодой преподавательнице, которая каждый ездит на работу из Папа в Наманган.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана и "Узбекистон темир йуллари" помогли молодой учительнице Мунисе Мелибоевой, которая ежедневно преодолевает 150 километров по дороге на работу и обратно.

Информация о педагоге из города Пап, работающей в школе Намангана, распространилась ранее в соцсетях.

"Преданная своему делу преподавательница ежедневно пользуется железной дорогой, поэтому Министерство транспорта Узбекистана и АО "Узбекистон темир йуллари" выдали Мунисе Мелибоевой льготный сертификат. Теперь она сможет совершенно бесплатно передвигаться на междугородних поездах №6381/6382 сообщением "Пап — Наманган" и в обратном направлении до 31 декабря 2021 года", — говорится в публикации.
Учительница Муниса Мелибоева
АО O'zbekiston Temir Yo'llari
Учительница Муниса Мелибоева

Вручение сертификата состоялось в четверг.

Учительница поблагодарила за подарок и пообещала, что продолжит работать в полную силу.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Министерство транспорта Республики Узбекистан, педагог, учительница, Наманганская область, Наманган



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