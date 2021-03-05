На работу за 75 км: узбекской учительнице подарили бесплатный проезд в поезде

Ранее в соцсетях появилась информация о молодой преподавательнице, которая каждый ездит на работу из Папа в Наманган.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана и "Узбекистон темир йуллари" помогли молодой учительнице Мунисе Мелибоевой, которая ежедневно преодолевает 150 километров по дороге на работу и обратно.

Информация о педагоге из города Пап, работающей в школе Намангана, распространилась ранее в соцсетях.

"Преданная своему делу преподавательница ежедневно пользуется железной дорогой, поэтому Министерство транспорта Узбекистана и АО "Узбекистон темир йуллари" выдали Мунисе Мелибоевой льготный сертификат. Теперь она сможет совершенно бесплатно передвигаться на междугородних поездах №6381/6382 сообщением "Пап — Наманган" и в обратном направлении до 31 декабря 2021 года", — говорится в публикации.

АО O'zbekiston Temir Yo'llari Учительница Муниса Мелибоева

Вручение сертификата состоялось в четверг.

Учительница поблагодарила за подарок и пообещала, что продолжит работать в полную силу.