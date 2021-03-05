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В Андижане на заводе по производству синтепона произошел пожар — видео

© AP Photo / Noah Berger
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210305/16136988/V-Andizhane-na-zavode-po-proizvodstvu-sintepona-proizoshel-pozhar--video-.html

К тушению возгорания было привлечено десять единиц спецтехники. Жертв и пострадавших нет. В данный момент устанавливаются причины.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Андижане на предприятии по производству синтепона произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

По данным МЧС, информация о возгорании на предприятии по производству синтепона поступила на пульт городского управления ЧС в Андижане 5 марта в 08.21 по местному времени.

"Пламенем было объято около 200 квадратных метров площади объекта. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшее время", - информируется в релизе.

Отмечается, что к тушению возгорания было привлечено десять единиц спецтехники. Жертв и пострадавших нет. В данный момент устанавливаются причины пожара, добавили в госструктуре.

Теги:
МЧС Узбекистана, тушение пожара, пожар, Андижан



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