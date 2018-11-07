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Кто поедет в Австралию в составе сборной Узбекистана

Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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Во время сбора в Австралии сборная республики сыграет два товарищеских матча: 15 ноября против Ливана и 20-го - против Южной Кореи.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер определился с футболистами, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе в Австралии, сообщает Ассоциация футбола республики.

Сбор пройдет в Австралии с 11 по 21 ноября. Там же сборная сыграет два товарищеских матча: 15 ноября против Ливана и 20-го - против Южной Кореи.

На сбор Эктор Купер вызвал следующих футболистов.

Вратари: Игнатий Нестеров ("Локомотив"), Эльдор Суюнов ("Пахтакор"), Уткир Юсупов ("Коканд-1912").

Защитники: Анзур Исмаилов ("Локомотив"), Даврон Хашимов ("Навбахор"), Владимир Козак ("Пахтакор"), Егор Кримец ("Пахтакор"), Фаррух Сайфиев ("Пахтакор"), Акмаль Шорахмедов ("Пахтакор"), Ислом Тухтахужаев ("Локомотив"), Достон Турсунов ("Нефтчи"), Одил Хамробеков ("Насаф"), Олег Зотеев ("Локомотив").

Полузащитники: Одил Ахмедов ("Шанхай СИПГ", Китай), Икром Алибаев ("Локомотив"), Достон Хамдамов ("Анжи", Россия), Азиз Тургунбаев ("Навбахор"), Хусниддин Гафуров ("Локомотив"), Элдор Шомуродов ("Ростов", Россия), Отабек Шукуров ("Шарджа", ОАЭ), Жавохир Сидиков ("Коканд-1912"), Жасур Яхшибаев ("Пахтакор"), Жалолиддин Машарипов ("Пахтакор").

Нападающий: Марат Бикмаев ("Локомотив").

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.




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    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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