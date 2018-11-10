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Олимпийская сборная Узбекистана по футболу

С кем олимпийская сборная по футболу сразится за выход на чемпионат Азии

© Футбольная ассоциация Узбекистана
Спорт
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Отборочный раунд пройдет 22-26 марта 2019 года в Ташкенте, команда-победитель завоюет путевку на чемпионат Азии - 2020, который пройдет в Таиланде.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Соперниками олимпийской сборной Узбекистана по отборочному раунду чемпионата Азии среди игроков до 23 лет станут команды Индии, Таджикистана и Пакистана, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Отборочный раунд пройдет 22-26 марта 2019 года в Ташкенте. Команда-победитель завоюет путевку на чемпионат Азии - 2020, который пройдет в Таиланде. Сборные, занявшие 1-3 места, получат право на участие в Олимпийских играх Токио-2020.

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Всего в чемпионате Азии - 2020 примут участие 16 команд.

Сейчас ведутся поиски иностранного специалиста на пост главного тренера олимпийской сборной. До этого времени командой будет руководить Равшан Хайдаров.

С 12 по 20 ноября этого года олимпийская сборная  примет участие в международном турнире Dubai Cup в ОАЭ. Узбекские футболисты выйдут на поле против Японии, Кувейта и ОАЭ. В ходе соревнований тренерский штаб просмотрит кандидатов в национальную сборную и сформирует основу команды.

 




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