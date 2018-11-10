18:24 12 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Криштиану Роналду

"Самый страшный кот в мире" поселился у Криштиану Роналду

© REUTERS / Darren Staples
Спорт
Получить короткую ссылку
455 0 0

Фотографиями нового домашнего любимца поделилась в своем аккаунте в Instagram девушка футболиста Джорджина Родригес.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Нападающий "Турина" и сборной Португалии Криштиану Роналду завел нового домашнего питомца - им стал лысый кот породы сфинкс.

Фотографиями домашнего любимца поделилась в своем аккаунте в Instagram девушка футболиста Джорджина Родригес.

По информации британского The Sun, животное обошлось футболисту в 2600 фунтов (3000 евро). Журналисты уже назвали нового питомца известного футболиста "самым страшным котом в мире".

 

В доме Криштиану Роналду до приобретения сфинкса уже жила одна кошка и четыре собаки.

Напомним, недавно футбольные болельщики назвали самым запоминающимся моментом матчей чемпионата мира - 2018, проходивших в Сочи, гол Роналду в ворота команды Испании в матче группового этапа.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Розарий в руках у священника
    Торг не уместен

    Житель Волгограда выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений "хрустальные четки Вазгена I" за 10 миллионов рублей.

  • Факельное шествие в Риге
    Боже, храни Латвию

    В преддверии столетия Латвии среди жителей страны провели опрос, чтобы выяснить, насколько патриотично они настроены.

  • Дети играют в детском саду
    Никогда не рано

    В Министерстве образования и науки Литвы предложили с детского сада обучать детей нацменьшинств литовскому языку.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Белый кролик держит в страхе котов в Абхазии - видео
Как не погибнуть от угарного газа
Как не погибнуть от угарного газа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054