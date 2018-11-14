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Оксана Чусовитина

Олимпийская рекордсменка Чусовитина примет участие в шоу Немова в Москве

Фото из личного архива гимнастки
Спорт
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В шоу гимнаста Алексея Немова "Легенды спорта" помимо знаменитой узбекистанки выступит целая дюжина уникальных спортсменов.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Семикратная участница Олимпийских игр гимнастка Оксана Чусовитина, представляющая сборную Узбекистана, примет участие в театрализованном шоу четырехкратного олимпийского чемпиона гимнаста Алексея Немова.

Об этом Оксана Чусовитина рассказала на своей страничке в Instagram.

Ключевой темой шоу станет спортивное противостояние Востока и Запада, так как зачастую именно соперничество способствует развитию, объяснил Немов.

Помимо легендарной узбекской спортсменки в шоу примут участие двукратные олимпийские чемпионки Светлана Хоркина и Елена Замолодчикова, абсолютный чемпион мира 1999 года Николай Крюков, призеры Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Мария Пасека и Денис Аблязин, серебряный и бронзовый призер ОИ-2016 Давид Белявский, действующий чемпион мира в многоборье Артур Далалоян.

Гимнастка Оксана Чусовитина
© Flogymnastics / Antoine Saito
Оксана Чусовитина восхитила московских зрителей шоу Алексея Немова
Также ожидается выступление Йордана Йовчева из Болгарии и трехкратной олимпийской чемпионки Каталины Понор из Румынии, гимнастки-"художницы" Александры Солдатовой, Дины и Арины Авериных и участниц действующей сборной России по художественной гимнастике.

В общей сложности в проекте задействованы более 200 профессиональных спортсменов.

Уникальность постановки заключается в том, что она сочетает в себе сложные элементы в исполнении чемпионов разных лет, спортивную акробатику, акробатический рок-н-ролл, батут, цирковое искусство и современную музыку.

Напомним, что Оксана Чусовитина уже не в первый раз принимает участие в шоу Алексея Немова. В прошлом году она с успехом выступила на шоу "Легенды спорта. Восхождение".

Присутствовавшие на мероприятие отметили, что спортсменка, несмотря на возраст, в прекрасной физической форме. "Выглядит потрясающе, удивительная спортсменка!", — переговаривались зрители, пока Чусовитина выполняла вольные упражнения.

Легендарная Оксана Чусовитина готовится к чемпионату мира в Катаре >>>

Напомним, что после выступления в Москве Оксана Чусовитина поедет на чемпионат мира в Катар, который стартует в четверг, 25 октября, и продлится до 3 ноября. Чусовитина покажет мастерство в опорном прыжке 27-28 октября, а финальные этапы пройдут 2 ноября.




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