Миша Ге исполнил номер в память о погибшем Денисе Тене

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Фигурист из Узбекистана Миша Ге исполнил в Москве номер, посвященный погибшему казахстанскому спортсмену Денису Тену. Ге выступил с программой, поставленной на музыку Тена.
Бронзовый призер в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Сочи Денис Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. По данным полиции, он был ранен во время потасовки с двумя людьми, которых застал при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Тен поступил в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти спортсмена не удалось.
"Я восхищался тобой. Твоим трудом, твоими тренировками, твоей самоотдачей, твоей решимостью. До сих пор помню, как мы тренировались вместе, как я наблюдал и учился у тебя. Но теперь все это останется только в воспоминаниях. Ты ушел слишком рано, надеюсь, тебе будет лучше на другой стороне...", — написал Ге на своей странице в Instagram.
Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады-2014, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира – 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.