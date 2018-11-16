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Узбекский фигурист Миша Ге на Олимпиаде в Корее

Миша Ге исполнил номер в память о погибшем Денисе Тене

ARIS MESSINIS / AFP
Спорт
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Спортсмен выступил на открытии московского этапа Гран-при с программой на музыку Тена.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Фигурист из Узбекистана Миша Ге исполнил в Москве номер, посвященный погибшему казахстанскому спортсмену Денису Тену. Ге выступил с программой, поставленной на музыку Тена.

Бронзовый призер в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Сочи Денис Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. По данным полиции, он был ранен во время потасовки с двумя людьми, которых застал при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Тен поступил в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти спортсмена не удалось.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Тысячи людей пришли проститься с фигуристом Денисом Теном
Миша Ге выразил соболезнования в связи с гибелью Дениса Тена.

"Я восхищался тобой. Твоим трудом, твоими тренировками, твоей самоотдачей, твоей решимостью. До сих пор помню, как мы тренировались вместе, как я наблюдал и учился у тебя. Но теперь все это останется только в воспоминаниях. Ты ушел слишком рано, надеюсь, тебе будет лучше на другой стороне...", — написал Ге на своей странице в Instagram.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады-2014, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира – 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.




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