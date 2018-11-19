В ногу со временем: в узбекском футболе хотят внедрить систему видеоповторов

Процедура введения системы VAR, которая уже используется в национальных чемпионатах Германии, Италии, Испании, занимает от 4 до 8 месяцев.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Внедрение системы видеоповторов (VAR) в матчах чемпионата Узбекистана первый вице-президент Ассоциации футбола республики, президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов обсудил с управляющим директором компании Hawk-Eye Innovations Ltd Беном Кроссингом.

Система видеопомощи арбитрам (Video assistant referee) уже функционирует в национальных чемпионатах Германии, Италии, Испании.

"Мы стараемся идти в ногу со временем, стараясь развивать наш футбол, и, в частности, систему судейства. И, конечно же, сегодня актуальнейшим вопросом в футбольном мире является система VAR и ее внедрение в наш футбол. Мы рады видеть вас, как специалиста, который сможет нам помочь в этом вопросе", — заявил Умид Ахмаджанов.

Как пояснил Бен Кроссинг, процедура введения системы VAR занимает от 4 до 8 месяцев.

"Ценовая политика зависит от условий соглашения. К примеру, если вы привлекаете местные компании для интегрирования данной системы, то это обходится дешевле. Если заключается пятилетний контракт, то будут предоставлены предложения на более выгодных условиях", - пояснил Кроссинг.

Он добавил, что планирует посетить один из стадионов в Узбекистане, чтобы понимать, с какими предложениями сможет выступить его компания.

Ахмаджанов попросил предоставить детальное коммерческое предложение с различными вариантами, сметы для внедрения системы VAR и оказать содействие при проведении в Узбекистане тренинга по работе с системой для арбитров.

Система VAR использовалась в тестовом режиме на Кубке конфедераций в 2017 году, а затем на чемпионате мира - 2018. На мундиале в России арбитры прибегали к помощи этой системы 19 раз. При этом в 16 случаях VAR помогала им изменить решения с неверных на верные, а еще три раза – подтвердила подтвердила правильность трактовки эпизода. Точность решений судей с использованием VAR увеличилась до 99,32%. На предстоящем Кубке Азии - 2019 в Объединенных Арабских Эмиратах также будут использовать систему видеопомощи арбитрам.