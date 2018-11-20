Южная Корея разгромила сборную Узбекистана

Поражение со счетом 0:4 стало самым крупным для сборной Узбекистана под руководством Эктора Купера.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Сборная Узбекистана разгромно уступила в товарищеском матче национальной команде Южной Кореи со счетом 0:4.

Встреча прошла на стадионе Queensland Sport and Athletics Centre в австралийском Брисбене.

Ассоциация футбола Узбекистана Матч Узбекистан - Южная Корея

Голами отличились Нам Тае Хи (на девятой минуте), Хванг Уижо (на 24-й минуте), Мун Сён Мин (на 70-й минуте), Сук Хюн Жун (на 81-й минуте).

Напомним, предыдущий товарищеский матч со сборной Ливана завершился со счетом 0:0.

Ассоциация футбола Узбекистана Матч Узбекистан - Южная Корея

Сборная Узбекистана с 11 по 21 ноября проводит в Австралии тренировочный лагерь и товарищеские матчи.

Ассоциация футбола Узбекистана Матч Узбекистан - Южная Корея

Напомним, этот сбор - подготовительный к Кубку Азии, который пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.