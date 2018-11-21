Сын за отца: Шумахер-младший выступит в Гонке чемпионов

Сын знаменитого гонщика представит сборную Германии на гонке, которая пройдет в Мехико.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера - Мик Шумахер примет участие в традиционной Гонке чемпионов в 2019 году.

Как сообщает издание Autosport, Мик выступит в личном зачете и в составе сборной Германии вместе с Себастьяном Феттелем (четырехкратный чемпион мира серии "Формула-1". – Ред.).

Состязание пройдет в Мехико с 19 по 20 января. Отметим, что Мексика выиграла право проведения Гонки чемпионов и станет первой страной Латинской Америки, которая примет на своей территории это мероприятие.

Напомним, Шумахер-старший в конце декабря 2013 года получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Больше полугода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на публике.