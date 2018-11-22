Когда точно в цель: в Ташкенте появится новое спортивное сооружение

До конца года планируется сдать базу по стрельбе из лука в эксплуатацию.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. До конца года в узбекской столице появится еще одно спортивное сооружение. На данный момент в Республиканской специализированной школе-интернате Олимпийского резерва строится специализированная база по стрельбе из лука.

Как сообщает пресс-служба НОК, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Жасур Матчанов ознакомился с ходом строительных работ.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Как российский вуз будет готовить будущих спортсменов для Узбекистана

После завершения строительства на базе можно будет проводить международные спортивные турниры, учебно-тренировочные сборы.

Здесь будут созданы все необходимые для спортсменов и тренеров условия. Федерация стрельбы из лука также будет находиться на территории базы.

До конца года планируется сдать сооружение в эксплуатацию.