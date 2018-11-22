15:45 22 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Во время соревнований по стрельбе из классического лука

Когда точно в цель: в Ташкенте появится новое спортивное сооружение

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
Получить короткую ссылку
63 0 0

До конца года планируется сдать базу по стрельбе из лука в эксплуатацию.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. До конца года в узбекской столице появится еще одно спортивное сооружение. На данный момент в Республиканской специализированной школе-интернате Олимпийского резерва строится специализированная база по стрельбе из лука.

Как сообщает пресс-служба НОК, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Жасур Матчанов ознакомился с ходом строительных работ.

Студенты
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Как российский вуз будет готовить будущих спортсменов для Узбекистана

После завершения строительства на базе можно будет проводить международные спортивные турниры, учебно-тренировочные сборы.

Здесь будут созданы все необходимые для спортсменов и тренеров условия. Федерация стрельбы из лука также будет находиться на территории базы.

До конца года планируется сдать сооружение в эксплуатацию.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Железнодорожные пути
Шокирующее видео: в Индии мать уронила младенца под поезд
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054